Bloomberg: Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Китаю через санкції США

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Три танкери, що перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю. Вони не можуть зайти в порти через американські санкції.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, судно Huihai Pacific мало прибути до порту Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 тисяч барелів нафти марки ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак на вихідних судно змінило курс і зараз стоїть у відкритому морі, завантажене нафтою.

Це судно, як і багато інших, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року. Під санкції потрапили кілька танкерів і щонайменше один трейдер, який займається торгівлею ESPO — маркою, якій віддають перевагу незалежні китайські нафтопереробники.

Судно Mermar вийшло з Козьміна 5 січня з більш ніж 755 тисячами барелів ESPO і мало зайти в порт Яньтай цього тижня, але зараз чекає біля берега, свідчать дані Kpler. Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 тисячами барелів нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз стоїть у Жовтому морі.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7 («Групи семи»), а також Австралія та Європейський Союз ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.