Катастрофа літака Jeju Air у Південній Кореї: з’явилися нові дані про самописці на борту

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Два бортових самописці літака Boeing, який розбився біля аеропорту «Муан» у грудні 2024-го, вийшли з ладу за лічені хвилини до катастрофи.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство транспорту Південної Кореї.

Раніше слідчі казали, що бортові самописці, або так звані чорні скриньки в кабіні є ключовими для з’ясування причин катастрофи. Пристрої містять дані про роботу літака під час польоту і записи розмов між пілотами.

Самописці припинили запис приблизно через чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера компанії Jeju Air повідомив про зіткнення з птахами. Уряд Південної Кореї проаналізує, чому стався збій.

Спочатку пристрої проаналізували південнокорейські фахівці, потім їх відправили в лабораторію Національної ради з безпеки на транспорті США. Як кажуть у Міністерстві транспорту, відсутність інформації означає, що перед катастрофою все електроживлення, включаючи резервне, вимкнулося — що трапляється рідко.

Об’єктом розслідування також стане насип, в який врізався літак. Він мав підтримувати систему локатора, який допомагає під час посадки, але був зажорстким і розміщувався занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги. Деякі родичі жертв вимагають, щоб до розслідування залучили незалежних експертів.