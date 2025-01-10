Із СЗЧ вже повернулися понад 7 тисяч військових

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На військову службу із самовільного залишення частини (СЗЧ) повернулися понад 7 тисяч бійців після того, як набув чинності закон, що декриміналізує перше дезертирство і СЗЧ.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

З усіх, хто добровільно повернувся, 4 396 людей вже офіційно поновлені на військовій службі, решта — у процесі поновлення.

У ДБР зазначають, що з кожним днем ця цифра збільшується, адже Верховна Рада напередодні, 9 січня, проголосувала за продовження терміну добровільного повернення на службу до 1 березня 2025 року.

Закон, який дозволяє без наслідків добровільно повернутися, набув чинності наприкінці листопада 2024 року. Якщо боєць повернувся, командир військової частини повинен упродовж 3 днів продовжити дію контракту чи служби, а також поновити виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.