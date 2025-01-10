Трамп заявив, що зустріч з Путіним вже готується
- Автор:
- Оля Березюк
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Alex Wong / Getty Images
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним вже готується.
Про це він сказав 9 січня на виступі перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в «Мар-а-Лаго», пишуть Reuters та Bloomberg.
«Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо», — заявив Трамп.
Відповідаючи на запитання про перспективу того, що Путін або лідер Китаю Сі Цзіньпін приєднаються до Трампа в «Мар-а-Лаго», республіканець сказав: «Це ще не визначено, але президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безлад».
Водночас він не назвав жодних конкретних термінів можливої зустрічі.
- The Washington Post писало, що 7 листопада 2024 року Трамп і Путін провели телефонну розмову — вперше після перемоги республіканця на виборах. Трамп тоді начебто порадив Путіну не загострювати війну в Україні, а ще нагадав про значну військову присутність США в Європі.
- Наприкінці грудня на пресконференції Путін особисто заперечував, що розмовляв із Трампом. При цьому заявив, що готовий до зустрічі.