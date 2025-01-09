Google пожертвувала $1 мільйон на інавгурацію Дональда Трампа.
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Lauren Edvalson / Unsplash
Корпорація Google у понеділок, 6 січня, пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Politico — їм це підтвердили у компанії.
«Google рада підтримати інавгурацію 2025 року з прямою трансляцією на YouTube і прямим посиланням на нашу домашню сторінку. Ми також жертвуємо інавгураційному комітету», — сказав глобальний керівник відділу урядових справ і державної політики Google Каран Бхатія.
Google пожертвувала $285 тисяч на інавгурації 2016 та 2020 років, сказав прессекретар Хосе Кастаньєда.
Голова Сенату з питань торгівлі Тед Круз заявив Politico, що республіканці націляться на політику модерації контенту Google та YouTube.
Тим часом 7 січня генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія відмовляється від перевірки фактів і послаблює правила модерації контенту.
За словами Цукерберга, Meta співпрацюватиме з обраним президентом Дональдом Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».
Ці зміни відбулися напередодні інавгурації Дональда Трампа. Імовірно, так Meta прагне налагодити відносини з новою президентською адміністрацією. Зокрема, напередодні на одну з керівних посад компанії призначили колишнього радника 41-го американського президента Джорджа Буша і близького соратника Трампа — Джоела Каплана.
- Ще раніше компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд Дональда Трампа. Таку ж суму пожертвували генеральний директор Apple Тім Кук, гендиректор OpenAI Сем Альтман. Також американські медіа писали про намір компанії Amazon, яка належить Джеффу Безосу, пожертвувати на інавгурацію Трампа $1 мільйон.