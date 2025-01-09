У Лівані нарешті обрали президента — це головнокомандувач армії Джозеф Аун
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Парламент Лівану в другому турі голосування обрав президентом головнокомандувача армії Джозефа Ауна.
Про це пише Associated Press.
Аун набрав 99 зі 128 голосів. У Лівані не було президента з жовтня 2022 року, тож для країни, ослабленої багаторічною економічною кризою та нещодавньою війною з Ізраїлем, це важливе рішення.
Проіранське терористичне угруповання «Хезболла», що діє в Лівані, не змогло привести свого кандидата до перемоги. А Джозеф Аун користується підтримкою США і Саудівської Аравії.
За останні два роки в Лівані 12 разів намагалися обрати президента. Тож угода про припинення вогню в Лівані, яка в листопаді 2024 року поклала кінець конфлікту між «Хезболлою» та Ізраїлем, імовірно, прискорила проведення президентських виборів.
У складній системі розподілу влади в Лівані президентом завжди має бути християнин-мароніт, прем’єр-міністром — мусульманин-суніт, а спікером парламенту — шиїт.
Експерти називають сьогоднішнє голосування найсерйознішим політичним випробуванням для Лівану в останні роки. Річ у тім, що обрання головнокомандувача армії президентом країни стане сигналом того, що іранський вплив у Лівані помітно ослаб. Армія — найшанованіша в країні структура на всіх рівнях, і військовий на посаді президента уособлюватиме намір Лівану служити насамперед своїм інтересам.
- Джозеф Аун — 14-й командувач ліванської армії, обіймає цю посаду з березня 2017 року. Аун мав піти у відставку рік тому, але його повноваження двічі продовжували через війну. Він відомий тим, що зумів зберегти армію, незважаючи на важкі економічні проблеми, включно із затримками зарплат. Із цим Лівану допомагав Катар.