США виділяють Україні допомогу на $500 мільйонів. Це останній пакет від Адміністрації Байдена

Новини

Getty Images

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $500 мільйонів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні у форматі «Рамштайн».

До пакету увійдуть снаряди, ракети для ППО та класу «повітря — земля», а ще обладнання для українських винищувачів F-16.

«Тут, на „Рамштайні“, я націлений на те, щоб зробити все, аби допомогти Україні жити у свободі та безпеці. Разом наша праця має продовжитися. Ось фундаментальна правда: боротьба України важлива для всіх нас», — сказав Остін.

Це останній пакет від Адміністрації чинного президента Джо Байдена. Із 20 січня президентом США стане Дональд Трамп.

Водночас ще близько $3,8 млрд на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена. Ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації.