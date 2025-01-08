Зеленський: Україна готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу

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Україна готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу, зокрема постачати вугілля.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з молдовською лідеркою Майєю Санду.

«Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, — це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові», — наголосив Зеленський.

За його словами, зараз важливо зберегти стабільність, щоб всі люди в Молдові могли жити спокійно та працювати на свою країну, для того, щоб подолати бідність і рухатись у Євросоюз разом з Україною.

Що трапилося в Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав Європейського Союзу та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачання газу до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Зараз у Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Промислові підприємства 2 січня також призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Вже 3 січня ввели віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання.

Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.

Європейська комісія заявила, що влада сепаратистського регіону Молдови Придністров’я має припинити обмежувати пропозиції альтернативних джерел газу після того, як російський «Газпром» зупинив поставки.