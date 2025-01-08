У Раду викликали премʼєра через відсутність законопроєкту про демобілізацію

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До Верховної Ради викликали прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля через відсутність закону про демобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За голосували 158 нардепів. Закон про демобілізацію мав ініціювати уряд, але поки цього не зробив.

Закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня 2024 року. «Бабель» детально розповідав і пояснював, що він передбачає. Однак з нього прибрали положення про демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби та про ротацію військовослужбовців. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попросив, щоб це питання унормували в окремому законопроєкті.

У квітні 2024 року речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом восьми місяців. У ньому мали врахувати всі можливі сценарії на фронті, аби не допустити послаблення обороноздатності держави.

Наприкінці грудня 2024 року депутат Олексій Гончаренко заявив, що уряд уже розробив законопроєкт про демобілізацію. Але на розгляд Верховної Ради його не вноситимуть, поки не буде достатньої кількості резервів, щоб замінити демобілізованих.