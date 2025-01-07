Дженніфер Лопес і Бен Аффлек досягли угоди про розлучення

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Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек врегулювали своє розлучення і просять суддю остаточно оформити їхній розрив.

Про це пише Associated Press.

У понеділок Лопес подала документи до Вищого суду Лос-Анджелесу, які свідчать про те, що колишнє подружжя врегулювало своє розлучення за допомогою медіації у вересні, приблизно через місяць після того, як вона подала на розлучення.

Хоча більшість фінансових деталей їхнього розлучення не були оприлюднені, жодна з зірок не платитиме іншому з подружжя аліменти. Лопес викреслить прізвище Аффлек зі свого юридичного прізвища, щойно розлучення буде остаточно оформлене.

Лопес і Аффлек одружилися у липні 2022 року — через понад 20 років після того, як вперше зустрілися на знімальному майданчику комедії «Джилі» і завели стосунки. У листопаді 2002 року Аффлек освідчився Лопес, однак трохи більше ніж за рік вони скасували весілля. Обоє потім побралися з іншими людьми.

У травні 2021 року пара знову почала зустрічатись, лише через місяць, як Лопес розірвала заручини з колишнім коханим Алексом Родрігесом.