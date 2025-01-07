Розпочалося голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони

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У вівторок, 7 січня, повторно розпочалось голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Проголосувати можна за посиланням. На сайті також можна ознайомитись із повним списком кандидатур.

Взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Автентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або «Дія.Підпису».

Кожен виборець має право проголосувати один раз у межах визначеного часу. Голосування триватиме з 09:00 до 21:00. Оберуть 15 представників із 40 учасників.

Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони та сприятимуть формуванню відповідних антикорупційних заходів.