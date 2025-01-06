Військовому Сергію Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, знову продовжили арешт

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«Бабель»

Печерський районний суд Києва 6 січня продовжив тримання під вартою для військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який у вересні 2024 року публічно самовільно залишив свою частину.

Про це повідомляє «Суспільне».

Таким чином він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Прокурор Микола Шелест просив суд продовжити Гнезділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Зокрема, він вважає, що військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.

Своєю чергою, адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська просила суд помʼякшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Що передувало

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022 року.

Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді. 19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у фейсбуку. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись.

Уже 9 жовтня Гнезділова затримали. Наступного дня йому оголосили підозру в дезертирстві. Під варту військового відправили 11 жовтня.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.