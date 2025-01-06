Індонезія приєднується до блоку БРІКС як повноправний член

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Індонезія офіційно приєдналась до БРІКС як повноправний член.

Про це пише Reuters.

Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до групи, створеної для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня.

Бразилія, яка головує в блоці у 2025 році, заявила, що держави-члени схвалили вступ Індонезії консенсусом у межах розширення блоку, спочатку схваленого на саміті блоку в Йоганнесбурзі у 2023 році.

У Бразилії зазначили, що заявка Індонезії отримала від блоку зелене світло ще 2023 року, але країна звернулася з проханням приєднатися після президентських виборів, що відбулися минулого року. Президент Прабово Субіанто вступив на посаду в жовтні.