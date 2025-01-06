Одного з начальників тюрми у РФ підозрюють у катуванні українських полонених
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини Олексія Хавецького — заступника начальника «Виправної колонії № 7» у Владимирській області Росії. Його підозрюють у катуванні українських військовополонених.
Про це пише пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що щонайменше з кінця травня 2023 до лютого 2024 року Хавецький особисто катував полонених українських військових, яких ув’язнювали до російської тюрми. Їх катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак.
За вказівкою Хавецького його підлеглі регулярно били полонених, залишали їх надовго без їжі, води та меддопомоги. Також їх тримали без теплого одягу у промерзлих камерах і при низьких температурах просто неба.
За даними СБУ і Нацполіції, фігурант використовував тортури, щоб «вибити» з потерпілих потрібні окупантам «зізнання» у сфабрикованих справах.
Слідчі заочно повідомили Хавецькому про підозру за воєнні злочини.
- За даними ООН, понад 95% звільнених з полону РФ українських військовослужбовців зазнавали катувань або наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Українська розвідка зʼясувала, що росіяни готують «спеціалістів» для катування українських військовополонених.