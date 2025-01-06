У США оголосили переможців премії «Золотий глобус»
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм «Бруталіст».
Ппро це йдеться на сайті премії.
Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.
Фільми
Найкращий драматичний фільм — «Бруталіст».
Найкраща комедія або мюзикл — «Емілія Перес».
Найкращий фільм іноземною мовою — «Емілія Перес».
Найкращий анімаційний фільм — «Потік».
Найкращий режисер — Брейді Корбет за фільм «Бруталіст».
Найкращий сценарій — «Конклав» (сценарист Пітер Строхані).
Найкращий актор драматичного фільму — Едріан Броуді за роль у «Бруталіст».
Найкраща акторка драматичного фільму — Фернанда Торрес за роль у стрічці «Я досі тут».
Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу — Себастіан Стен за роль у стрічці «Інша людина».
Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі — Демі Мур за роль у стрічці «Субстанція».
Найкращий актор другого плану — Кіран Калкін за роль у фільмі «Справжній біль».
Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана за роль у фільмі «Емілія Перес».
Найкраща музика — Трент Резнор, Аттікус Росс ( «Суперники»).
Найкраща пісня — El Mal ( фільм «Емілія Перес»).
Серіали
Найкращий драматичний серіал — «Шьоґун».
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення — «Оленя».
Найкращий мюзикл або комедія — «Хитрощі».
Найкращий актор у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада («Шьоґун»).
Найкраща акторка в драматичному серіалі — Анна Савай («Шьоґун»).
Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення — Колін Фаррелл («Пінгвін»).
Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення — Джоді Фостер («Справжній детектив»).
Найкращий актор другого плану в серіалі — Асано Таданобу («Шьоґун»).
Найкраща акторка другого плану в серіалі — Джессіка Ганнінг («Оленя»).
Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії — Джеремі Аллен Вайт ( «Ведмідь»).
Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії — Джин Смарт («Хитрощі»).
Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні — Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady).
За кінематографічні та касові досягнення — «Wicked: Чародійка».
- Американську кінопремію «Золотий глобус» присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року.
- У 2024 році до 25 номінацій додали дві нові категорії — «Кінематографічні й касові досягнення в кіно» та «Найкращий виступ у стендап-комедії на телебаченні».