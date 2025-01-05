Аеропорт Дамаска відновлює міжнародне авіасполучення

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Головний аеропорт Сирії відновлює міжнародні рейси вже з вівторка, 7 січня. Комерційні польоти припинили після повалення режиму Башара Асада.

Про це повідомляє The Guardian.

Крім того, незабаром повністю запрацює аеропорт Алеппо, сказав очільник Головного управління цивільної авіації та повітряного транспорту Сирії Ашхад аль-Салібі.

Міжнародні літаки з допомогою, зокрема з Єгипту та Саудівської Аравії, а також іноземні делегації дипломатів уже приземлялися в країні. Також функціонують внутрішні авіасполучення.

Авіакомпанія Катару Qatar Airways оголосила, що відновить рейси до сирійської столиці після майже 13 років паузи. Починаючи із 7 січня щотижня будуть курсувати три рейси.

У грудні 2024 року Катар повідомив медіа, що Доха запропонувала новій владі Дамаска допомогти відновити роботу столичного аеропорту.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аш Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав

Ахмад аш Шараа вважає, що на створення нової Конституції Сирії може піти до трьох років, а на організацію виборів — чотири роки.