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Після провалу коаліційних переговорів Австрійської народної партії (ÖVP) та Соціал-демократичній партії (SPÖ) Карл Негаммер хоче залишити посади канцлера та очільника ÖVP.

Про це повідомляє газета Neue Zürcher Zeitung.

ÖVP та SPÖ не вдалося провести переговори про урядову коаліцію без ультраправої, проросійської та антимігрантської Австрійської партії свободи (FPÖ). Політики заявили, що не дійшли згоди у «важливих питаннях».

Лише в п’ятницю, 3 січня, найменша з трьох партій, які мали сформувати новий уряд Австрії, ліберальна NEOS вийшла з перемовин. Дві інші партії продовжили дискусію 4 січня, однак завершили вже ввечері, вона виявилася безрезультатною.

Діалог між партіями був спробою втримати ультраправу FPÖ від влади після її перемоги на виборах у вересні 2024 року. ÖVP і SPÖ мали незначну більшість в один голос у парламенті.

В разі проведення нових виборів антимігрантська FPÖ може сподіватися на перемогу. Свіжі опитування демонструють значну популярність політсили: FPÖ може збільшити свій результат з 29% до приблизно 35% голосів виборців.

Чому це важливо

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016-го керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.