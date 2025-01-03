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Міноборони України отримало від країн IT-коаліції техніку в межах допомоги на €3,3 мільйона

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Країни-учасниці IT-коаліції, йдеться про Естонію, Нідерланди і Люксембург, відправили Міністерству оборони України техніку в межах ініціативи на суму €3,3 мільйона.

Про це повідомляє Міноборони України.

У поставці:

Разом із цим вантажем в Україну доставили партію канадської допомоги для Центру інновацій Міноборони — монітори і ноутбуки на €100 тисяч.

У Міноборони наголосили, що ця техніка збільшить українські спроможності і в міністерстві продовжуватимуть масштабувувати цифровізацію у війську.