Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу

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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту Україною російського газу.

Про це Фіцо сказав у своєму відеозверненні, передає Aktuality.

Фіцо каже, що президент України Володимир Зеленський нібито «почав саботувати державні фінанси Словаччини і завдавати шкоди фінансовим інтересам всього Європейського Союзу». Через зупинку транзиту газу збитки для Словаччини, за словами Фіцо, становитимуть €500 мільйонів на рік.

Тож Фіцо називає виходом із ситуації або відновлення транзиту газу, або компенсацію збитків.

Наступного тижня урядова делегація Словаччини візьме участь у переговорах у Брюсселі. Після того Фіцо планує скликати раду коаліції, а потім — засідання уряду, на якому партнери по коаліції мають обговорити ситуацію та відповідні заходи.

«Ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словаччини», — заявив Фіцо.

Фіцо заявив, що окрім втрати Словаччиною пів мільярда євро, через зупинку транзиту газу на увесь Європейський Союз «ляже фінансовий тягар у €60—70 мільярдів в цілому». За його словами, цю суму сплатять країни-члени ЄС через підвищення цін на газ і електроенергію.

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.