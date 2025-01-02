Промислові підприємства Придністровʼя призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів

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У невизнаному Придністровʼї промислові підприємства призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів.

Про це заявив «міністр економічного розвитку» Придністровʼя Сергій Оболоник.

За словами Оболоника, стоять усі промислові підприємства, за винятком продовольчих. Він каже, що до 5 січня буде зрозуміло, скільки енергії споживає побутовий сектор. Баланс покаже, що можна спрямувати на потреби підприємств.

Оболоник назвав ситуацію «керованою і прогнозованою», але додав, що «якщо не розвʼязати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститися».

Що трапилось у Придністровʼї

Із 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав Європейського Союзу та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачання газу до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Зараз у Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Молдова вже запропонувала допомогти Придністровʼю купувати газ через європейські закупівельні платформи. Відповіді від Придністровʼя поки не було.