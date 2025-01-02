Кібератака Китаю на Мінфін США — мішенню був офіс, який накладає санкції

Новини

Хакери, підконтрольні уряду КНР, зламали офіс Міністерства фінансів США, який адмініструє економічні санкції проти країн і фізосіб. Це один з найпотужніших інструментів Штатів для нацбезпеки.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами анонімних посадовців, ця атака відображає рішучість Пекіну отримати розвідувальну інформацію, зокрема щодо майбутніх санкцій. Найбільший інтерес для КНР становлять китайські компанії, проти яких Вашингтон може запровадити обмеження.

Кібератака також скомпрометувала Управління фінансових досліджень Мінфіну. Обсяг шкоди від зламу оцінюють фахівці. Документи, до яких отримали доступ зловмисники, не були засекречені. Імовірно, атака сталася через слабку систему кібербезпеки.

Як пише WP, відносини між Китаєм і США залишаються напруженими, оскільки обраний президент Штатів Дональд Трамп погрожує Пекіну жорсткішими тарифами, зокрема на імпорт із КНР. Це може спровокувати торгову війну світового масштабу, зазначає видання.

МЗС Китаю відкинуло звинувачення країни у зламі. Ці заяви там назвали «безпідставними» та додали, що Пекін «завжди виступав проти всіх форм хакерських атак».