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В Україні подорожчало оформлення деяких документів. Які ціни з 1 січня

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

З 1 січня в Україні зростає вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове і постійне проживання у країні.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Річ у тім, що держпідприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Тепер ціни будуть такими:

Українці, які сплатили за адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають їх за старою ціною, зазначили в міграційній службі.

Водночас ті, хто оплатив послуги до 31 грудня, але поки що не подав заяву для оформлення документів, зможуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.