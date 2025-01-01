В Україні подорожчало оформлення деяких документів. Які ціни з 1 січня
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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З 1 січня в Україні зростає вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове і постійне проживання у країні.
Про це повідомляє Державна міграційна служба.
Річ у тім, що держпідприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Тепер ціни будуть такими:
- паспорт громадянина України (ID-картка) при отриманні вперше — безплатно;
- паспорт громадянина України з оформленням до 20 робочих днів — 558 гривень;
- паспорт громадянина України з терміновим оформленням до 10 робочих днів — 928 гривень;
- закордонний паспорт з оформленням до 20 робочих днів — 1 042 гривні;
- закордонний паспорт з оформленням до 7 робочих днів — 1 682 гривні;
- посвідка на постійне проживання в Україні — 1 175 гривень;
- посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 080 гривень.
Українці, які сплатили за адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають їх за старою ціною, зазначили в міграційній службі.
Водночас ті, хто оплатив послуги до 31 грудня, але поки що не подав заяву для оформлення документів, зможуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.
- У серпні 2024 року «Укрпошта» та Міністерство закордонних справ підписали меморандум про співпрацю. Тепер українці за кордоном можуть замовити закордонний паспорт поштою усього за $6 без ПДВ.