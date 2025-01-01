У Придністров’ї відключили опалення і гарячу воду через припинення поставок газу з РФ

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З 07:00 1 січня у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Про це інформує компанія «Тираспольтрансгаз — Придністровʼя».

Мешканців регіону також попередили про відключення газу в котельнях, приватному секторі та будинках з автономним опаленням. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають коштом запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня.

З кінця 2022 року російський газ постачався до ПМР, його використовували для потреб регіону та генерації електроенергії Молдавської ДРЕС. Правобережна Молдова користувалася сировиною, закупленою на європейському ринку.

«Газпром» 28 грудня повідомив, що припинить постачати газ Кишиневу. Як стверджувалося, «Молдовагаз» не виконувала своїх платіжних зобов’язань, суттєво порушуючи умови контракту.

Як пише NewsMaker, 31 грудня був останній день, коли «Газпром» міг забронювати подобово газ для Молдови через Трансбалканський газопровід. Він пролягає через Туреччину, Болгарію, Румунію та частину Одещини.