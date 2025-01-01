Україна офіційно зупинила транзит російського газу

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О 7:00 1 січня 2025 року транспортування російського природного газу територією України зупинили в інтересах нацбезпеки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як пояснив очільник міністерства Герман Галущенко, Київ проінформував про це міжнародних партнерів в установленому порядку.

«Це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — каже Галущенко.

Відсьогодні газотранспортна система держави працює в режимі відсутності транзиту газу РФ. Інфраструктуру газотранспортної системи завчасно підготували до роботи в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання для українських споживачів, додали в Міненергетики.