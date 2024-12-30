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Зеленський підписав продовження податкових та митних пільг ще на рік — зокрема щодо дронів

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Володимир Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг на 2025 рік. Це стосується також дронів та їхніх компонентів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкти, що вносять зміни у Податковий (№ 12266) та Митний (№ 12267) кодекси. Вони передбачають наступне:

Відомо, що Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкти про зміни до Податкового та Митного кодексів 17 грудня.

Цього місяця Міноборони України виділило додаткові 1,1 мільярда гривень на закупівлю безпілотників для ЗСУ. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль казав, що гроші направлять безпосередньо бригадам.

Пізніше оборонне відомство виділило ще 1,89 мільярда гривень на покупку дронів. Так, 55% від суми виділили на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, а ще 18% — на FPV-камікадзе.