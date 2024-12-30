США виділяють $2,5 мільярда на безпекову допомогу Україні

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Президент США Джо Байден оголосив, що Вашингтон виділяє майже $2,5 мільярда на безпекову допомогу Україні.

Про це повідомили в Білому домі.

Нова допомога включає $1,25 мільярда для українських військових і $1,22 мільярда на Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI). Це має допомогти Україні з протиповітряною обороною, артилерією й іншими критичними системами озброєння.

Міністерство оборони США виділило всі гроші USAI, закладені Конгресом у квітні. Адміністрація президента Байдена повністю використала призначений для України $61 мільярд.

Пентагон продовжує доставляти сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до України.

«Під моїм керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді», — резюмував Джо Байден.

У квітні Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Цей законопроєкт довго лежав у Конгресі, хоча військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. На що саме йшли гроші із цього пакета — дивіться в інфографіці «Бабеля». Саме ці гроші витрачають і досі.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах адміністрація Джо Байдена майже щотижня відправляла Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей до завершення його каденції.