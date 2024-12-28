В Україні зʼявиться нове державне свято День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття

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В Україні зʼявиться нове державне свято. Йдеться про День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття — його щорічно святкуватимуть 21 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 883.

Нове державне свято створили, щоб зміцнити єдність і злагоду українського народу, утвердити українську національну та громадянську ідентичність, сприяти вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України.

Зеленський зауважив, що цей день також є «даниною поваги» до внеску всіх спільнот України в захист державного суверенітету та незалежності, зокрема, у війні з Росією.