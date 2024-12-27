Уряд запровадив обовʼязкове знання англійської для військових-контрактників на керівних посадах

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Військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, повинні будуть володіти англійською мовою, щоб претендувати на певні посади.

Уряд прийняв відповідну постанову, повідомляє Міноборони.

Насамперед йдеться про керівні посади у структурах:

Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Головного управління розвідки МОУ;

Державної спеціальної служби транспорту;

Управління державної охорони;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

Держспецзвʼязку;

Державної прикордонної служби;

Національної гвардії.

Документ встановлює конкретний перелік посад і необхідні рівні володіння мовою за Загальноєвропейськими рекомендаціями та стандартом НАТО STANAG 6001.

У Міноборони вважають, що це рішення матиме позитивний вплив на професійну діяльність військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу. Воно також покращить професійну взаємодію військовослужбовців у міжнародних заходах військово-технічного співробітництва та наблизить Україну до членства в ЄС і НАТО.

Впровадження мовних вимог відбуватиметься відповідно до Закону «Про застосування англійської мови в Україні». Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану.