Уряд запровадив обовʼязкове знання англійської для військових-контрактників на керівних посадах
- Автор:
- Оля Березюк
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Військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, повинні будуть володіти англійською мовою, щоб претендувати на певні посади.
Уряд прийняв відповідну постанову, повідомляє Міноборони.
Насамперед йдеться про керівні посади у структурах:
- Міністерства оборони України;
- Збройних сил України;
- Головного управління розвідки МОУ;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Управління державної охорони;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держспецзвʼязку;
- Державної прикордонної служби;
- Національної гвардії.
Документ встановлює конкретний перелік посад і необхідні рівні володіння мовою за Загальноєвропейськими рекомендаціями та стандартом НАТО STANAG 6001.
У Міноборони вважають, що це рішення матиме позитивний вплив на професійну діяльність військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу. Воно також покращить професійну взаємодію військовослужбовців у міжнародних заходах військово-технічного співробітництва та наблизить Україну до членства в ЄС і НАТО.
Впровадження мовних вимог відбуватиметься відповідно до Закону «Про застосування англійської мови в Україні». Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану.
- У червні цього року президент підписав законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською.