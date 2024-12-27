Україна отримала $485 мільйонів від Світового банку та США
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Україна отримала $485 мільйонів від Світового банку та США в межах проєкту PEACE in Ukraine.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, з цих коштів $465 мільйонів надали США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). А решта $20 мільйонів надійшли від Світового банку.
Український премʼєр наголосив, що залучені кошти спрямують, щоб компенсувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.
- Світовий банк — це міжнародна кредитно-фінансова установа, що сприяє економічному розвитку та зменшенню бідності у світі. Банк надає кредити, гранти та іншу допомогу країнам, щоб вони могли покращувати інфраструктуру, освіту, медицину, галузь сільського господарства тощо.
- У листопаді Шмигаль зазначав, що під час повномасштабного вторгнення через механізми Світового банку залучили вже майже $50 мільярдів.