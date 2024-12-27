Один з артистів знявся з участі в Нацвідборі на «Євробачення-2025»
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Виконавець TESLENKO відмовився від участі в Національному відборі на «Євробачення» 2025 року. «Суспільне» погодило його запит та розірвало відповідний договір.
Відтепер за місце десятого фіналіста Нацвідбору-2025, що відбудеться 8 лютого, боротимуться десять претендентів, які раніше потрапили до лонглиста:
- BRYKULETS;
- ENLEO;
- FIЇNKA;
- GRISANA;
- MON FIA;
- Ranrawi;
- Starykova Hrystyna;
- YAGODY;
- МУАЯД;
- «Слухай Сашу».
Українці зможуть проголосувати за фаворита в застосунку «Дія» під час онлайн-голосування. Незабаром проведуть жеребкування, щоб визначити порядкові номери учасників. Саме голосування відбудеться наступного місяця, а повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня.
- У дев’ятці фіналістів зараз Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко та Влад Шериф.
- До журі Нацвідбору відібрали співачку, переможницю «Євробачення-2016» Джамалу, лідера рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.
- Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.