Розвідка Південної Кореї: військовий КНДР, взятий Україною в полон, помер від поранень

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Взятий Україною в полон військовий КНДР помер від поранень, повідомила розвідка Південної Кореї.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Північнокорейського війського взяли в полон 26 грудня на Курщині — через день його стан погіршився і він помер. Інших деталей розвідка не уточнила.

Повідомлення про його смерть зʼявилося за кілька годин після того, як у Південній Кореї підтвердили факт його полону.

Про те, що в полон взяли першого військового з КНДР, спершу повідомили українські телеграм-канали. У мережі ширилися фото пораненого брудного чоловіка у військовій формі. Офіційно Україна цього поки не коментувала.

Це може стати першим випадком, коли в український полон потрапив північнокорейський військовий.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Розвідка Південної Кореї мала дані, що в боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені. Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені.