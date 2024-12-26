Ексчлена УДАРу Суханова заарештували у справі про хабар за оренду землі в київському парку «Наталка»

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Фото журналіста Михайла Ткача

Суд арештував підозрюваного в шахрайстві адвоката з Одещини, колишнього члена партії УДАР Олександра Суханова.

Про це повідомляє Київська прокуратура.

Суханову призначили заставу — 37 мільйони гривень.

За даними слідства, він повідомив столичному підприємцю, що він маж зв’язки у Київській міській раді та зможе допомогти з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га в парку «Наталка» строком на 25 років. Розвʼязання цього питання він оцінив у мільйон доларів.

Затриманому повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.