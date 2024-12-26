Таїланд прийняв запрошення стати країною-партнером БРІКС

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Таїланд прийняв запрошення Росії стати країною-партнером БРІКС. Це головний крок на шляху приєднання до обʼєднання як повноправного члена в майбутньому.

Про це заявив речник МЗС Таїланду Джіраю Хунсуб, передає Bangkok Post.

Відповідне запрошення лідери БРІКС зробили на 16-му саміті БРІКС у Казані, який розпочався 23 жовтня.

Наступним кроком буде інформування Міністерством закордонних справ Росії, яка наразі головує в БРІКС, про це рішення до кінця цього року, до того як завершиться її головування.

У Таїланді вважають, що членство в БРІКС піде на користь країні, завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Членство також допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності, заявили в МЗС.

Таїланд наразі є однією з 13 офіційних країн-партнерів БРІКС, серед яких Алжир, Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Нігерія, Туреччина, Уганда, Узбекистан і Вʼєтнам. Країни-партнери, які беруть участь в ініціативах БРІКС, працюють над тим, щоб згодом стати повноправними членами альянсу.