Таїланд прийняв запрошення стати країною-партнером БРІКС
- Автор:
- Оля Березюк
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Таїланд прийняв запрошення Росії стати країною-партнером БРІКС. Це головний крок на шляху приєднання до обʼєднання як повноправного члена в майбутньому.
Про це заявив речник МЗС Таїланду Джіраю Хунсуб, передає Bangkok Post.
Відповідне запрошення лідери БРІКС зробили на 16-му саміті БРІКС у Казані, який розпочався 23 жовтня.
Наступним кроком буде інформування Міністерством закордонних справ Росії, яка наразі головує в БРІКС, про це рішення до кінця цього року, до того як завершиться її головування.
У Таїланді вважають, що членство в БРІКС піде на користь країні, завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Членство також допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності, заявили в МЗС.
Таїланд наразі є однією з 13 офіційних країн-партнерів БРІКС, серед яких Алжир, Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Нігерія, Туреччина, Уганда, Узбекистан і Вʼєтнам. Країни-партнери, які беруть участь в ініціативах БРІКС, працюють над тим, щоб згодом стати повноправними членами альянсу.
- БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.
- У вересні 2024 року стало відомо, що Туреччина планує вступити до БРІКС, а в листопаді новою країною-партнером стала Білорусь.