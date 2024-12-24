У Сирії повстанські угруповання саморозпустились, щоб обʼєднатись під егідою Міноборони
- Автор:
- Оля Березюк
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Нові лідери Сирії досягли домовленості з повстанськими угрупованнями країни про їх розпуск.
Про це йдеться в повідомленні сирійської опозиції.
У вівторок, 24 грудня, пройшла зустріч лідерів опозиційних угруповань з фактичним лідером країни Ахмедом аш-Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані).
«Зустріч завершилася домовленістю про розпуск усіх угруповань та їх обʼєднання під егідою Міністерства оборони», — йдеться в повідомленні.
Представник «Вільної сирійської армії» Салем Туркі Аль-Антарі в коментарі Al Arabiya зазначив, що в угруповання зараз нема проблем із сирійською адміністрацією.
«Наші поточні завдання полягають у боротьбі з ІД і створенні безпеки для цивільного населення в регіоні. Ми продовжимо наші операції та кампанії проти наркоторговців, дилерів і контрабандистів», — сказав він.
- 8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада.
- Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.