Україна отримала від США $1 мільярд — це перший транш з кредиту коштом заморожених активів РФ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Україні отримала від США мільярд доларів від заморожених російських активів.
Про це повідомляє премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які США нададуть коштом заморожених російських активів у межах ініціативи G7.
Заморожені російські активи
Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.
23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.
А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.
Внесок США — $20 мільярдів.
Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.