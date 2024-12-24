Режисер Крістофер Нолан екранізує «Одіссею» Гомера

Новини

Наступним фільмом кінорежисера Крістофера Нолана стане екранізація «Одіссеї» Гомера. Премʼєра запланована на 17 липня 2026 року.

Про це повідомила кінокомпанія Universal Pictures.

«Новим фільмом Нолана стане міфічний епос-бойовик “Одіссея”, який режисер зніматиме по всьому світу за допомогою нової технології IMAX. Картина уперше перенесе основоположну сагу Гомера на екрани IMAX», — написала кінокомпанія.

У списку акторів, які можуть зіграти ролі у стрічці Нолана, — Роберт Паттінсон, Том Голланд, Зендея, Метт Деймон, Енн Гетевей, Шарліз Терон та Люпіта Ніонго.

Але «Одіссея» — це помітна зміна теми для режисера. Епічна поема Гомера датується VIII століттям до н. е. та розповідає про історію царя Ітаки Одіссея та його небезпечну подорож додому після Троянської війни.

Раніше «Одіссею» уже екранізували. У 1954 році вийшов італійський «Одіссей» режисерів Маріо Камеріні та Маріо Бава з Кірком Дугласом в головній ролі. А в 1997 році вийшов двосерійний фільм російського режисера Андрія Кончаловського, знятий у США. Проєкт охоплював також і іншу поему Гомера, «Іліаду» — про Троянську війну, учасником якої був Одіссей.