Байден пом’якшив вироки майже всім федеральним засудженим до смертної кари

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Президент США Джо Байден пом’якшив вироки 37 із 40 федеральних увʼязнених, яких засудили до смертної кари. Тепер їхні вироки замінили на довічне увʼязнення без можливості вийти умовно-достроково.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

Коли Джо Байден став президентом, його адміністрація наклала мораторій на страти федеральних увʼязнених. Його сьогоднішнє рішення про помʼякшення зірве плани обраного президента Дональда Трампа відновити страти на федеральному рівні, адже наступник президента, тобто Байдена, не зможе скасувати таке рішення.

Дональд Трамп відновив федеральні страти після майже 20-річної паузи під час свого першого президентського терміну з 2017 до 2020 року. Байден, балотуючись у президенти, виступав проти смертної кари та призупинив федеральні страти, коли отримав посаду в січні 2021 року.

Протягом останнього тижня Демократична партія США, противники смертної кари та релігійні лідери, такі як Папа Римський Франциск тиснули на Байдена, щоб він помʼякшив вироки, перш ніж до влади повернеться Трамп.

Однак це рішення Джо Байдена не впливає на майже 2 200 засуджених до смертної кари, вироки яким винесли суди штатів, а не Федеральний суд США.