Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти РФ і Білорусі

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Швейцарія приєдналася до 15 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Країна також підтримала нові обмеження проти Білорусі.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Там зазначили: санкційні списки країни ідентичні санкційним спискам Євросоюзу.

Євросоюз 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Тоді під обмеження потрапили 54 людини та 30 організацій.

Серед них — військові, керівники російських енергетичних компаній, а також росіяни, які причетні до пропаганди та депортації українських дітей.

Щодо фірм, які потрапили до санкційного списку, то це переважно російські оборонні та судноплавні компанії, які транспортують російську сиру нафту та російські нафтопродукти.

До санкцій також потрапили 52 судна, переважна частина яких — це нафтові танкери, які є частиною тіньового флоту РФ.

У швейцарському уряді кажуть, що нові підсанкційні громадяни тепер також підпадають під заборону на вʼїзд і транзит до Швейцарії та через неї.

Це стосується і громадян Білорусі, проти яких ЄС також увів санкції. Зокрема, це стосується різних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки громадянам, які виступали проти режиму Лукашенка, системи та жорстокості білоруських правоохоронних структур.

Також йдеться про начальників різних в’язниць та СІЗО, де політвʼязні відбувають покарання. Санкції також ввели проти начальника медичної частини однієї з цих установ, де увʼязнені перебувають у нелюдських умовах.