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Українці обрали суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Дія / Telegram

Українці обрали трійку журі Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025». Опитування проходило в «Дії» і вже завершилось.

Про це повідомила «Дія».

За результатами опитування лідерами голосування стали:

Дія / Telegram

Загалом в опитуванні взяли участь 442 374 українці.

Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого 2025 року. Уже відомі імена дев’ятьох фіналістів Нацвідбору, ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії» до 17 січня.