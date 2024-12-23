Українці обрали суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Дія / Telegram
Українці обрали трійку журі Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025». Опитування проходило в «Дії» і вже завершилось.
Про це повідомила «Дія».
За результатами опитування лідерами голосування стали:
- Джамала — співачка, переможниця «Євробачення-2016» (156 048 голосів — 35,28%);
- Сергій Танчинець — музикант, продюсер, лідер рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» (89 516 голосів — 20,24%);
- Катерина Павленко — фронтвумен гурту Go_A (52 359 голосів — 11,84%).
Загалом в опитуванні взяли участь 442 374 українці.
Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого 2025 року. Уже відомі імена дев’ятьох фіналістів Нацвідбору, ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії» до 17 січня.
- Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.