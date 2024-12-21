Українка постраждала під час атаки на різдвяний ярмарок у Магдебурзі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Українка постраждала під час атаки на різдвяний ярмарок в Магдебурзі, повідомили в МЗС України.
Постраждала українка 1972 року народилася. Зараз вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в Німеччині та консули перебувають на звʼязку з клінікою і надають необхідну допомогу.
Наїзд на різдвяний ярмарок стався в німецькому місті Магдебург 20 грудня близько сьомої вечора. На поширених в інтернеті відео видно, як легковик таранить натовп. Зараз відомо про пʼятьох загиблих, ще 200 людей постраждали.
Підозрюваний у скоєнні злочину — 50-річний чоловік із Саудівської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році. Його вже затримали. Як пише Tagesschau, він працював лікарем-психотерапевтом у регіоні Саксонія-Ангальт, де розташований Магдебург.
З 2016 року фігурант справи має статус політичного біженця. Чорний автомобіль BMW, який влетів у натовп на ярмарку, він орендував. Імовірно, підозрюваний не мав релігійних мотивів.
- Саудівська Аравія перестерігала німецький уряд про можливий напад — перед наїздом на ярмарок у Магдебурзі 20 грудня. Це сталося після того, як чоловік, якого тепер підозрюють у смертельному інциденті, поширив екстремістські думки у своєму акаунті в X. За даними Der Spiegel, він симпатизує ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).