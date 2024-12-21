Китайське судно, яке підозрюють в обриві кабелів, залишає Балтійське море

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Китайське судно Yi Peng 3, екіпаж якого підозрюють у навмисному обриві двох кабелів зв’язку в Балтійському морі, знялося з якоря й вирушило до Єгипту.

Про це повідомив шведський мовник SVT.

Понад місяць судно стояло в протоці Каттегат між Швецією та Данією, поки 21 грудня з власної ініціативи не знялося з якоря. Екіпаж повідомив береговій охороні, що прямує до Порт-Саїду в Єгипті. Судно Yi Peng 3 залишить води Швеції сьогодні пізно ввечері.

Рух китайського балкера Yi Peng 3 у протоці Каттегат 21 грудня 2024 року. Marine Traffic

У береговій охороні Швеції заявили, що стежать за рухом судна та підтримують зв’язок з іншими органами. Поруч також перебувають кораблі військово-морських сил Данії.

Судно Yi Peng 3 вирушило після того, як влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для допитів і слідчих дій. Однак державному прокурору, який веде розслідування, відмовили в цьому.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині теж вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливих кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, що годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.