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Пресслужба ГУР Міноборони України

Україна евакуювала із Сирії 34 людини, серед них — 15 дітей.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Серед них — 31 українець і троє громадян Сирії, родичів громадян України. Їх евакуювали через Ліван. Вони вже приземлилися в аеропорту Кишинева, звідки вирушать додому в Україну.

Операцію провела українська розвідка у співпраці з Міністерством закордонних справ за дорученням президента Зеленського.

Як евакуюватися

Необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.

Номер телефону: (+961) 592 16 68.

Електронна пошта: emb_lb@mfa.gov.ua.

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38 (044) 238 16 57.