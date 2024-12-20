У «Резерв+» тепер можна повторно уточнювати дані

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У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store.

Про це повідомляє Міноборони.

Завдяки повторному уточненню даних користувачі зможуть змінювати персональні дані про себе в реєстрі «Оберіг». А саме: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

«Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що кількість повторних уточнювань необмежена — але робити це можна не частіше ніж раз на сім днів.