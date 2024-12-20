FT: Радники Трампа повідомили чиновникам ЄС, що США продовжать надавати допомогу Україні

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Команда обраного президента США Дональда Трампа повідомила європейським чиновникам, що республіканець вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це виданню Financial Times повідомили джерела.

Під час своєї передвиборчої кампанії в Білий дім Трамп пообіцяв припинити допомогу Україні, змусити Київ до негайних мирних переговорів і залишити союзників по НАТО беззахисними, якщо вони не зможуть витрачати достатньо коштів на оборону.

Але, щоб підбадьорити союзників, які глибоко занепокоєні своєю здатністю підтримувати й захищати Україну без підтримки Вашингтону, Трамп має намір продовжити військові поставки Києву після своєї інавгурації.

Водночас Трамп вимагатиме від НАТО більш ніж подвоїти цільовий показник витрат у 2%, який наразі виконують лише 23 з 32 членів альянсу, — до 5%, повідомили джерела.

За словами одного зі співрозмовників, вони розуміють, що Трамп погодиться на 3,5% і що він планує чітко повʼязати збільшення оборонних видатків з пропозицією більш вигідних умов торгівлі зі Сполученими Штатами.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США американська газета The Wall Street Journal писала, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі радники Трампа запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони. WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Однак за даними NBC News, радники Трампа та кандидати в його Кабінет міністрів поки що не представили Києву концептуального чи конкретного мирного плану. Джерела зазначають, що Трамп вбачає проблему вирішення війни саме в лідері РФ Володимирі Путіні.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.