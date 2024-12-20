США заявили про ліквідацію лідера «Ісламської держави» в Сирії

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Сили Центрального командування США (Центком) 19 грудня завдали високоточного авіаудару по лідеру «Ісламської держави» Абу Юсіфу на прізвисько Махмуд в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Ліквідовано двох бойовиків, зокрема Абу Юсіфа.

Про це йдеться в повідомленні Центрального командування США.

У Центкомі наголосили, що цей авіаудар є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб зірвати і послабити спроби терористів планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення і військовослужбовців США, а також союзників і партнерів у регіоні та за його межами.

Удару завдали по району, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами.

«ІДІЛ має намір звільнити з-під варти понад 8 000 бойовиків, які наразі утримуються в сирійських вʼязницях. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і бойовиків, в тому числі тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії», — заявив генерал Майкл Ерік Курілла, командувач Центкому.

Що передувало

Місто Дейр-ез-Зор кілька разів переходило з рук у руки з моменту початку війни в Сирії у 2011 році, після протестів проти Асада.

Спочатку воно перейшло до рук повстанців, а потім було захоплене «Ісламською державою» у 2014 році. Сирійська армія за підтримки проіранських іракських угруповань повернула його у 2017 році й утримувала до моменту повалення режиму Башара Асада в грудні 2024 року.

6 грудня в місто увійшли Сирійські демократичні сили , а 11 грудня сирійська опозиція заявила про остаточне звільнення міста.