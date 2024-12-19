Суд Києва обрав запобіжний захід голові КРАІЛ Рудому

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Печерський районний суд Києва 19 грудня обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому.

Про це повідомив кореспондент «Суспільного» в залі суду.

Посадовця триматимуть під вартою до 4 лютого 2024 року без права на заставу.

Напередодні затримання Рудого підтвердили в Офісі генерального прокурора. Очільник КРАІЛ мав забезпечувати державне регулювання діяльності азартних ігор та лотерей. Зокрема, не допускати до процесів осіб, повʼязаних з Росією.

Проте через його дії повʼязані з РФ представники комерційної структури отримали ліцензію з організації азартних ігор та сприяли державі-агресору. Слідство вважає, що Рудий умисно не вживав заходів для позбавлення онлайн-казино ліцензії.

Джерела «Бабеля» розповіли, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам.

Слідство встановило, що повʼязані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ та війна в Україні.

До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на російських вебресурсах.

У помешканні Рудого, а також на роботі та в його автівках провели обшуки, вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотики та гроші.