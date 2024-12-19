Україна отримає понад €281 мільйон від Данії

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Данія виділяє 23-й пакет військової допомоги для України розміром понад €281 мільйон.

Про це повідомило данське Міністерство оборони.

Цей пакет військової допомоги спрямований на посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, він включає фінансовий внесок у функціонування винищувачів F-16 в Україні.

«Однією з найнагальніших потреб України зараз є спроможність захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми надаємо пріоритет більшій підтримці протиповітряної оборони», — зазначив міністр оборони Данії Трельс Лунд Поульсен.

Також Данія у співпраці зі Швецією передасть 40 бойових машин піхоти CV90. Данія, окрім того, надішле більше персоналу для розширеної підтримки України НАТО та збільшить свій внесок у військову місію ЄС з підтримки України, йдеться на сайті міністерства.