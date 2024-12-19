Єврокомісія вкотре вимагає від Apple відкрити більше функцій iOS для конкурентів
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Michael Wyszomierski / Flickr
Єврокомісія хоче, щоб Apple переробила операційну систему iOS так, щоб смартгодинники, навушники та інші аксесуари від інших виробників мали більшу сумісність з нею.
Про це повідомляє Bloomberg.
Єврокомісія опублікувала список функцій, які Apple має відкрити для інших виробників. Серед них — доступ до сповіщень, фонових процесів, автоматичне перемикання аудіо, бездротова передача даних.
Ідеться також про те, що компанія має вдосконалити систему, як іншим фірмам подавати запити, щоб отримати інформацію від Apple, та як їх можна відхиляти.
Усе через новий закон «Про цифрові ринки» (DMA), який передбачає, що Apple повинна дотримуватися суворих нових правил.
Водночас в Apple кажуть, що всі ці вимоги можуть загрожувати конфіденційності даних користувачів, бо інші компанії мають «історії порушення конфіденційності». Зокрема, в Apple наголошують на компанії Meta.
«Meta прагне змінити функціональність таким чином, щоб викликати занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки користувачів», — заявили в Apple.
В Apple кажуть, що їхня фірма краще захищає конфіденційні дані користувачів, а подібними вимогами ЄС намагається «приборкати владу гігантських американських технологічних компаній».
Водночас Meta посилається на те, що Apple не підтримує оперативну сумісність. Там також нагадали про критику Apple за антиконкурентну поведінку з боку регуляторів.
«Apple — єдина компанія, яка змушена таким чином ділитися своїми інноваціями з усіма іншими, включно з тими, хто не поділяє її зобовʼязань щодо конфіденційності користувачів», — заявили в Apple.
Там кажуть, що ці вимоги зашкодять інноваціям.
Але якщо Apple не виконає ці вимоги, то вже на початку 2025 року ЄС зможе почати офіційне розслідування й оштрафувати компанію на 10% від загального світового річного обороту фірми.
- Це не перший випадок, коли йдеться про сумність технологій Apple з іншими виробниками. У вересні компанії казали, що інші розробники мають отримати доступ до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та платіжний чип.
- На виконання всіх вимог ЄС дав Apple шість місяців. Якщо Apple не виконає їх, ЄС може почати офіційне антимонопольне розслідування. Тоді Apple зобовʼяжуть сплатити штраф у розмірі до 10% від загального світового річного обороту компанії.
- У 2022 році, після двох років розслідування, Брюссель визнав: порушенням антимонопольного законодавства є те, що технологія NFC на iPhone закрита для будь-яких сторонніх сервісів, крім Apple Pay. У липні техногігант Apple на вимогу європейських регуляторів надав конкурентам доступ до технології безконтактних платежів на iPhone.
- Apple дозволив користувачам у Європейському Союзі завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore. Таке рішення ухвалили через закон ЄС про цифрові ринки.
- У червні Apple стала першою компанією, яка зіткнулася зі звинуваченнями відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки. А в березні її оштрафували на рекордні €1,8 мільярда за обмеження щодо Spotify. Apple цей штраф оскаржує.