Єврокомісія вкотре вимагає від Apple відкрити більше функцій iOS для конкурентів

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Michael Wyszomierski / Flickr

Єврокомісія хоче, щоб Apple переробила операційну систему iOS так, щоб смартгодинники, навушники та інші аксесуари від інших виробників мали більшу сумісність з нею.

Про це повідомляє Bloomberg.

Єврокомісія опублікувала список функцій, які Apple має відкрити для інших виробників. Серед них — доступ до сповіщень, фонових процесів, автоматичне перемикання аудіо, бездротова передача даних.

Ідеться також про те, що компанія має вдосконалити систему, як іншим фірмам подавати запити, щоб отримати інформацію від Apple, та як їх можна відхиляти.

Усе через новий закон «Про цифрові ринки» (DMA), який передбачає, що Apple повинна дотримуватися суворих нових правил.

Водночас в Apple кажуть, що всі ці вимоги можуть загрожувати конфіденційності даних користувачів, бо інші компанії мають «історії порушення конфіденційності». Зокрема, в Apple наголошують на компанії Meta.

«Meta прагне змінити функціональність таким чином, щоб викликати занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки користувачів», — заявили в Apple.

В Apple кажуть, що їхня фірма краще захищає конфіденційні дані користувачів, а подібними вимогами ЄС намагається «приборкати владу гігантських американських технологічних компаній».

Водночас Meta посилається на те, що Apple не підтримує оперативну сумісність. Там також нагадали про критику Apple за антиконкурентну поведінку з боку регуляторів.

«Apple — єдина компанія, яка змушена таким чином ділитися своїми інноваціями з усіма іншими, включно з тими, хто не поділяє її зобовʼязань щодо конфіденційності користувачів», — заявили в Apple.

Там кажуть, що ці вимоги зашкодять інноваціям.

Але якщо Apple не виконає ці вимоги, то вже на початку 2025 року ЄС зможе почати офіційне розслідування й оштрафувати компанію на 10% від загального світового річного обороту фірми.