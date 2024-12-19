Депутати підтримали закон, який спрощує отримання компенсації за знищене на окупованих територіях майно

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Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 11161 про зміни в порядку компенсацій за знищене на окупованих територіях майно. Він спрощує отримання виплат.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За проголосували 292 депутати. Документ пропонує прирівняти пошкоджене майно на окупованих територіях до зруйнованого. Це стосується також тих територій, де втривають бойові дії.

Власник такого майна зможе подати заяву про компенсацію за спеціальною процедурою та визначеним переліком документів. Надавати фото- і відеодокази не потрібно. Фізичний огляд обʼєктів теж не проводитимуть.

Головне в законопроєкті — це скасування обовʼязкових фотофіксації пошкоджень, огляду будинків/квартир і прирівняння всього житла на окупованих територіях чи в зоні бойових дій до знищенного.

У пояснювальній записці зазначають, що закон сприятиме інтеграції переселенців у громадах, спонукатиме їх залишатися в Україні та будувати тут своє життя.