Фактичний лідер Сирії закликає зняти з країни санкції та не боятися її

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Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу.

Про це він сказав в інтервʼю ВВС у Дамаску.

Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

«Не можна однаково ставитися до жертви і гнобителя», — наголосив він.

І додав, що ХТШ також слід виключити зі списку терористичних організацій. Угруповання таким визнають ООН, США, ЄС, Велика Британія та інші, бо воно у 2016 році відкололося від «Аль-Каїди».

Ахмед аш-Шараа переконував, що ХТШ не терористи, бо не націлювалися на цивільних людей чи житлові райони. Натомість вони вважають себе жертвами злочинів режиму Асада.

В інтервʼю Ахмед аш-Шараа заперечував, що хотів перетворити Сирію на варіант Афганістану, і зазначив, що ці країни — дуже різні, адже Афганістан був племінним суспільством, а в Сирії склалося інше мислення.

Також Ахмед аш-Шараа вірить в освіту для жінок.

«Ми маємо університети в Ідлібі понад вісім років. Я думаю, що відсоток жінок в університетах перевищує 60%», — сказав він.

У його планах — створити сирійський комітет юридичних експертів, які напишуть Конституцію країни. Однак, попри всі заяви, чимало сирійців залишаються скептичними щодо нової влади. Їм потрібно кілька місяців, щоб побачити, як повстанці керують Сирією і якою її бачать.